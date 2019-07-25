Перейра поссорился с Консейсау и покинул «Порту» перед матчем с «Краснодаром»

Полузащитник «Порту» и сборной Португалии Данилу Перейра покинул расположение клуба после ссоры с главным тренером команды Сержиу Консейсау, сообщает A Bola.

На официальном сайте «Порту» сделано заявление, что игрок отсутствует на тренировочных занятиях по личным обстоятельствам.



Напомним, что по итогам прошедшей жеребьёвки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Краснодар» сыграет с «Порту». Первая игра состоится в Краснодаре 7 августа и начнётся в 20:00 мск. Ответная встреча запланирована на 13 августа в Португалии (начало — в 20:00 по местному времени).

Победители 3-го раунда выйдут в стадию плей-офф, а проигравшие команды будут выступать в групповом турнире Лиги Европы. Российский клуб будет участвовать в самом престижном еврокубке впервые.

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