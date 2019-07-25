Махмудов: серьёзно готовимся к сложной игре с «Арсеналом», приехали за победой

Полузащитник бакинского «Нефтчи» Эмин Махмудов, выступавший в прошлом за московский «Спартак», отметил, что команда серьёзно готовится к предстоящей игре с тульским «Арсеналом» и настроена на победу во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы.
«Мы очень серьёзно готовимся к сложной игре, которая нас ждёт. Мы приехали за победой, сделаем всё возможное для этого. Надеемся, что вернёмся домой с положительным результатом. Мне же будет приятно встретиться со старыми друзьями, с тем же Кириллом Комбаровым мы вместе играли в течение двух лет», – приводит слова Махмудова пресс-служба азербайджанского клуба.
Матч «Арсенал» — «Нефтчи» состоится сегодня, 25 июля, в Туле и начнётся в 20:00 мск. Ответная игра должна пройти в Азербайджане 1 августа. В случае успеха туляки сыграют с израильской командой «Бней Иегуда» в 3-м отборочном раунде.
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