Диас не входит в планы Зидана, однако не хочет покидать «Реал»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заявил, что не рассчитывает на форварда команды Мариано Диаса.



25-летний нападающий не выходил на поле в матчах испанского клуба с «Баварией» (1:3) и «Арсеналом» (2:2, 3:2 пен.) в рамках Международного кубка чемпионов.



«Мариано не входит в мои планы. Он тренируется с нами, и я должен формировать состав. Посмотрим, что будет в третьем матче», – приводит слова Зидана Marca.



По сведениям источника, Диас не намерен по собственной воле покидать мадридский клуб. Соглашение Диаса с «Реалом» рассчитано до 2023 года.

Мариано начинал свою карьеру в системе «Эспаньола», откуда был отчислен в 2006 году. Затем он выступал за юношеские команды любительских клубов «Премия» и «Санчес Льибре». Осенью 2011 года Мариано перешёл в юношескую команду мадридского «Реала». 26 октября 2016 года Диас забил свой первый гол за мадридский клуб в дебютном официальном матче. 30 июня 2017 года Мариано перешёл в «Лион» за € 8 млн. 29 августа 2018 года вернулся в «Реал». В 19 играх минувшего сезона забил три мяча.