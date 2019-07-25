Диас не входит в планы Зидана, однако не хочет покидать «Реал»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заявил, что не рассчитывает на форварда команды Мариано Диаса.
25-летний нападающий не выходил на поле в матчах испанского клуба с «Баварией» (1:3) и «Арсеналом» (2:2, 3:2 пен.) в рамках Международного кубка чемпионов.
«Мариано не входит в мои планы. Он тренируется с нами, и я должен формировать состав. Посмотрим, что будет в третьем матче», – приводит слова Зидана Marca.
По сведениям источника, Диас не намерен по собственной воле покидать мадридский клуб. Соглашение Диаса с «Реалом» рассчитано до 2023 года.
Мариано начинал свою карьеру в системе «Эспаньола», откуда был отчислен в 2006 году. Затем он выступал за юношеские команды любительских клубов «Премия» и «Санчес Льибре». Осенью 2011 года Мариано перешёл в юношескую команду мадридского «Реала». 26 октября 2016 года Диас забил свой первый гол за мадридский клуб в дебютном официальном матче. 30 июня 2017 года Мариано перешёл в «Лион» за € 8 млн. 29 августа 2018 года вернулся в «Реал». В 19 играх минувшего сезона забил три мяча.
- 25 июля 2019
-
09:24
-
09:10
-
08:59
-
08:30
-
08:13
-
08:02
-
07:33
-
07:24
-
06:43
-
06:13
-
05:50
-
05:23
-
05:00
-
04:48
-
04:27
-
04:01
-
03:31
-
02:58
-
02:31
-
02:20
-
01:45
-
01:21
-
01:02
-
00:42
-
00:23
-
00:11
-
00:04
- 24 июля 2019
-
23:49
-
23:24
-
22:52
-
22:35
-
22:34
-
22:23
-
22:10
-
21:55