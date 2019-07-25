«Спартак» почтил память Фёдора Черенкова

«Спартак» почтил память бывшего футболиста Фёдора Черенкова, которому сегодня, 25 июля, исполнилось бы 60 лет.

«Этого уникального игрока помнят в первую очередь не за титулы и медали, а за красивую и изящную игру, за ту радость, которую он дарил всем поклонникам футбола. За остроумные и изящные передачи. За элегантные финты. За не поддающиеся логике вратарей точные удары. За спартаковский футбол, который он символизировал.



Черенков провёл в составе красно-белых 494 матча. Это рекорд нашего клуба. Он посвятил свою жизнь «Спартаку», но по сей день вызывает восхищение и любовь миллионов болельщиков вне зависимости от их персональных пристрастий. Фёдор Фёдорович ушёл слишком рано. Его не стало 4 октября 2014 года. Но память о его яркой игре и столь редкой в сегодняшнем мире доброте будет жить вечно.



Сегодня игроки и тренеры нашей команды, воспитанники Академии, которая носит имя Черенкова, спартаковские ветераны и просто болельщики придут на могилу Фёдора Фёдоровича на Троекуровском кладбище. Мы никогда не забудем Вас, Фёдор Фёдорович!» — говорится на официальном сайте «Спартака».