«Марсель» разгромил команду Руни на её поле со счётом 8:1

«Марсель» одержал победу в товарищеском матче с «Ди-Си Юнайтед». Игра состоялась на домашнем стадионе американской команды «Ауди Филд» в Вашингтоне и завершилась со счётом 8:1 в пользу провансальцев.
На 28-й минуте французский клуб вышел вперёд усилиями полузащитника Кевина Стротмана. Под занавес первого тайма, на 45-й минуте, нападающий «Ди-Си Юнайтед» Квинси Амариква восстановил равенство в счёте. Во втором тайме «Марсель» отправил в ворота соперника семь мячей, ни разу не пропустив. Авторами голов стали форвард Неманья Радоньич, хавбеки Флориан Шабролль и Саиф-Эдин Хауи, а также полузащитник Максим Лопес и нападающий Буна Сарр, отметившиеся дублем.
Главная звезда «Ди-Си Юнайтед» в лице английского форварда Уэйна Руни участие в матче не принимала.
- 25 июля 2019
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