«Барселона» собирается летом заработать на трансферах € 150 млн
«Барселона» собирается заработать в летнее трансферное окно на трансферах около € 150 млн, сообщает ESPN. Планируется, что каталонский клуб расстанется сразу с рядом футболистов, которые в последнее время не имеют постоянной игровой практики.
В этот список, по данным издания, входят: Филиппе Коутиньо, Рафинья Алькантара, Иван Ракитич, Малком, Самуэль Юмтити и Артуро Видаль. Отмечается, что продажа этих футболистов сможет компенсировать «Барселоне» те затраты, которые пошли на приобретение двух новых футболистов — нападающего Антуана Гризманна и полузащитника Френки де Йонга.
Напомним, что за французского игрока «Барселоне» пришлось заплатить € 120 млн, а за голландского футболиста — € 75 млн.
«Барселона» увеличила предложение по Фирпо до € 27 млн
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