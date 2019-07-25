«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция начнётся 25 июля в 14:30

Сегодня, 25 июля, на стадионе «Гонгку» в Шанхае (Китай) состоится матч Международного кубка чемпионов, в котором сыграют «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Ранее команды встречались 191 раз. Значительное преимущество по количеству побед на стороне «красных дьяволов» – 90. В 52 случаях сильнее оказывались «шпоры». Ещё в 49 матчах соперники не выявили победителя.



«Тоттенхэм» по итогам минувшего сезона занял четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, а также добрался до финала Лиги чемпионов, где потерпел поражение от «Ливерпуля» со счётом 0:2. В свою очередь «Манчестер Юнайтед» финишировал шестым в чемпионате Англии, а из главного еврокубкового турнира выбыл на стадии 1/4 финала.

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