Губерниев: Кокорин и Мамаев преступники, мне их не жалко

Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о нападающем «Зенита» Александре Кокорине и бывшем полузащитнике «Краснодара» Павле Мамаеве, которые отбывают наказание в колонии.



«Преступники. Сидят в тюрьме. Что будет после? Меня мало интересует. Вернутся в большой футбол, начнут забивать голы — буду освещать их матчи. Это моя работа. Но оба мне по барабану. Мне их не жалко. Если они обратятся ко мне: «Дима, проведи наш корпоратив в Монте-Карло» — у меня есть директор, он решает такие вопросы. Это разговор в пользу бедных», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

В начале октября прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд столицы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.