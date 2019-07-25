Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Губерниев: Кокорин и Мамаев преступники, мне их не жалко

Губерниев: Кокорин и Мамаев преступники, мне их не жалко
Футбол / РПЛ 0

Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о нападающем «Зенита» Александре Кокорине и бывшем полузащитнике «Краснодара» Павле Мамаеве, которые отбывают наказание в колонии.

«Преступники. Сидят в тюрьме. Что будет после? Меня мало интересует. Вернутся в большой футбол, начнут забивать голы — буду освещать их матчи. Это моя работа. Но оба мне по барабану. Мне их не жалко. Если они обратятся ко мне: «Дима, проведи наш корпоратив в Монте-Карло» — у меня есть директор, он решает такие вопросы. Это разговор в пользу бедных», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

В начале октября прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд столицы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.

Стало известно, когда Кокорин и Мамаев выйдут на свободу
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент