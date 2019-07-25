Мбаппе принял участие в презентации необычной гостевой формы «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе принял участие в презентации гостевой формы на сезон-2019/20. Комплект формы выполнен в нетрадиционных для парижской команды красных цветах.

В комментариях в социальной сети часть болельщиков высказала недоумение выбором цвета, а некоторые подумали, что это вовсе шутка.

Ранее нападающий Неймар принял участие в презентации домашней формы на сезон-2019/20. В видеоролике также приняли участие Мбаппе и защитник Маркиньос.

В сезоне-2018/19 «Пари Сен-Жермен» занял первое место во французской Лиге 1 и завоевал Суперкубок Франции. Команда Томаса Тухеля также дошла до финала Кубка страны, четвертьфинала Кубка лиги и 1/8 финала Лиги чемпионов.