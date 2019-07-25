Дзюба — лучший из футболистов в рейтинге успешных звёзд моложе 40 лет

Журнал Forbes на своём сайте опубликовал рейтинг 40 самых успешных звёзд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет.
В десятке лучших в списке оказался нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба, расположившийся на 9-м месте. Его доход оценивается в $ 5,4 млн, количество упоминаний в СМИ составило 77 640, а в социальных сетях форварда упоминали 1 358 300 раз.
Также в рейтинг попал вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, уже завершивший выступление за национальную команду. Он занял 15-ю строчку с доходом в $ 3,5 млн, 56 661 упоминанием в СМИ и 435 900 – в социальных сетях.
В двух стартовых турах Российской Премьер-Лиги 30-летний Дзюба записал на свой счёт 1 гол и 1 результативную передачу. 33-летний Акинфеев в двух матчах первенства пропустил 3 мяча. С турнирной таблицей соревнования можно ознакомиться на «Чемпионате».
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