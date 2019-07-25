Сутормин рассказал о настрое перед матчем с «Оренбургом»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин, ранее выступавший за «Оренбург», поделился ожиданиями перед выездным матчем 3-го тура РПЛ против своего бывшего клуба.

«Настроение всегда боевое. «Оренбург» — хорошая, организованная команда. Наша задача — играть и побеждать, буду выкладываться на сто процентов. В Петербурге хорошо всё идёт. Ещё относительно мало времени прошло, но с каждым днём всё лучше и лучше. Партнёры, тренерский штаб — всё отлично.



В чём нужно добавить, чтобы продолжить набирать очки? Вопрос скорее к Семаку. Со своей стороны считаю, что нужно играть с первой и до последней минуты. В последних матчах мы не сразу входили в игру. Но в целом все команды испытывали такие проблемы», — цитирует хавбека пресс-служба «Зенита».