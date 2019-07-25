Пройдёт ли тульский «Арсенал» «Нефтчи» в Лиге Европы?
Сегодня, 25 июля, состоятся матчи 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, где свой путь в еврокубках начнёт тульский «Арсенал».
Соперником «оружейников» станет бакинский «Нефтчи». Матч состоится в Туле и начнётся в 20:00 мск. Ответная игра должна пройти в Азербайджане 1 августа. В случае успеха на данном этапе туляки сыграют с израильской командой «Бней Иегуда» в 3-м отборочном этапе.
«Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: сможет ли «Арсенал» пройти «Нефтчи» по итогам двухматчевого противостояния?
Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.
«Арсенал» — «Нефтчи», «Будучность» — «Заря». Прогнозы на Лигу Европы
Туляки разберутся с обороной «Нефтчи», «Заря» сгорит в жаркой Черногории.
- 25 июля 2019
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