Сборная России опустилась на 46-е место в рейтинге ФИФА
Сборная России опустилась на 46-е место в рейтинге ФИФА, который сегодня, 25 июля, был опубликован на сайте организации. В активе российской команды на сегодняшний день 1436 очков. Ранее сборная России занимала 43-ю позицию.
Первую строчку сохранила за собой сборная Бельгии, второй идёт команда Бразилии. Третью позицию занимает Франция, далее — команды Англии, Уругвая и Португалии.
Топ-10 рейтинга ФИФА в настоящее время выглядит следующим образом:
1. Бельгия (1746 очков)
2. Бразилия (1726)
3. Франция (1718)
4. Англия (1652)
5. Уругвай (1637)
6. Португалия (1631)
7. Хорватия (1625)
8. Колумбия (1622)
9. Испания (1617)
10. Аргентина (1610).
…
46. Россия (1436).
Рейтинг ФИФА можно посмотреть на «Чемпионате».
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