Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сборная России опустилась на 46-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась на 46-е место в рейтинге ФИФА
Футбол / Сборная России 0

Сборная России опустилась на 46-е место в рейтинге ФИФА, который сегодня, 25 июля, был опубликован на сайте организации. В активе российской команды на сегодняшний день 1436 очков. Ранее сборная России занимала 43-ю позицию.

Первую строчку сохранила за собой сборная Бельгии, второй идёт команда Бразилии. Третью позицию занимает Франция, далее — команды Англии, Уругвая и Португалии.

Топ-10 рейтинга ФИФА в настоящее время выглядит следующим образом:

1. Бельгия (1746 очков)
2. Бразилия (1726)
3. Франция (1718)
4. Англия (1652)
5. Уругвай (1637)
6. Португалия (1631)
7. Хорватия (1625)
8. Колумбия (1622)
9. Испания (1617)
10. Аргентина (1610).

46. Россия (1436).

Рейтинг ФИФА можно посмотреть на «Чемпионате».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент