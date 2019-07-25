Сборная России опустилась на 46-е место в рейтинге ФИФА, который сегодня, 25 июля, был опубликован на сайте организации. В активе российской команды на сегодняшний день 1436 очков. Ранее сборная России занимала 43-ю позицию.



Первую строчку сохранила за собой сборная Бельгии, второй идёт команда Бразилии. Третью позицию занимает Франция, далее — команды Англии, Уругвая и Португалии.



Топ-10 рейтинга ФИФА в настоящее время выглядит следующим образом:



1. Бельгия (1746 очков)

2. Бразилия (1726)

3. Франция (1718)

4. Англия (1652)

5. Уругвай (1637)

6. Португалия (1631)

7. Хорватия (1625)

8. Колумбия (1622)

9. Испания (1617)

10. Аргентина (1610).

…

46. Россия (1436).



Рейтинг ФИФА можно посмотреть на «Чемпионате».