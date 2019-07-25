Семак рассказал о состоянии Смольникова и Дзюбы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии выездного матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» рассказал о состоянии защитника Игоря Смольникова и нападающего Артёма Дзюбы. Встреча состоится 28 июля.



«Смольников получил повреждение, в ближайшее время не сможет нам помочь. Сроки узнаем позже, но в ближайшей игре он точно не поможет.

Дзюба сейчас чувствует себя лучше. Нужно отдать должное Артёму. Говорили с ним перед выездом в Сочи. Он понимал: сколько нужно, столько и сыграет. Спасибо ему, что вышел на поле и сыграл хорошо. В настоящее время его состояние лучше. Надеюсь, что в следующем матче он будет готов на сто процентов», — цитирует Семака официальный сайт сине-бело-голубых.