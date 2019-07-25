Н'Жье, на которого претендовал «Спартак», прошёл медосмотр в «Динамо»

Нападающий «Марселя» Клинтон Н’Жье, вероятно, продолжит карьеру в московском «Динамо».



По информации L’Equipe, 25-летний футболист уже прошёл медицинское обследование и в ближайшее время должен подписать с бело-голубыми контракт, рассчитанный на четыре года. Сумма трансфера форварда составит € 5,5 млн.



Ранее сообщалось, что на Н’Жье претендует другой московский клуб – «Спартак». Более того, утверждалось, что красно-белые согласовали переход игрока за € 6 млн.



Н'Жье перешёл в «Марсель» летом 2016 года из «Тоттенхэм Хотспур» на правах аренды. Через год французский клуб выкупил контракт игрока за € 7 млн. В минувшем сезоне в составе «Марселя» нападающий принял участие в 21 матче. На счету форварда 3 забитых мяча и 2 результативные передачи. Контракт камерунца с «Марселем» рассчитан до лета 2020 года. Футболист также выступал за «Лион». В составе сборной Камеруна Н'Жье в 29 матчах забил 9 мячей.

«Спартак» согласовал трансфер форварда «Марселя» Н'Жье за € 6 млн