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«Арсенал» — «Нефтчи»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 25 июля в 20:00

«Арсенал» — «Нефтчи»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 25 июля в 20:00
Футбол / Лига Европы 0

Сегодня, 25 июля, на стадионе «Арсенал» в Туле состоится первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Арсеналом» и «Нефтчи». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Албании во главе с Энеа Йорги. В роли его ассистентов выступят Ридигер Чокай и Илир Тартари. Резервный рефери – Клайди Кола.

Ответная игра между «оружейниками» и бакинской командой должна пройти в Азербайджане 1 августа. Победитель двухматчевого противостояния пройдёт в 3-й отборочный этап Лиги Европы, где сыграет с израильской командой «Бней Иегуда».

С расписанием квалификационных матчей Лиги Европы можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

Тест. Как наши клубы дебютировали в еврокубках?
Вспоминаем, на кого надо равняться тульскому «Арсеналу». А на кого – не надо.
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