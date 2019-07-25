«РБ Лейпциг» купил Лукмана у «Эвертона» за € 25 млн
«РБ Лейпциг» на своём официальном сайте объявил о заключении контракта с нападающим Адемолой Лукманом, права на которого ранее принадлежали «Эвертону».
Соглашение с 21-летним английским футболистом рассчитано на пять сезонов – до лета 2024 года. В составе немецкой команды форвард будет выступать под 17-м номером.
Ранее сообщалось, что трансфер Лукмана обойдётся «РБ Лейпциг» примерно в € 25 млн. Игрок уже выступал за клуб во второй половине сезона-2017/18.
Лукман перешёл в «Эвертон» из «Чарльтона» в январе 2017 года. Сумма трансфера составила € 8,8 млн. В минувшем сезоне Лукман принял участие в 21 матче английской Премьер-лиги (3 — в основном составе), в которых стал автором 2 результативных передач.
«РБ Лейпциг» арендовал у «Челси» защитника сборной Уэльса
- 25 июля 2019
-
13:42
-
13:38
-
13:25
-
13:20
-
13:00
-
13:00
-
12:47
-
12:39
-
12:25
-
12:23
-
12:15
-
12:08
-
12:02
-
11:56
-
11:52
-
11:36
-
11:30
-
11:20
-
11:14
-
10:58
-
10:47
-
10:28
-
10:28
-
10:15
-
10:00
-
09:56
-
09:47
-
09:43
-
09:25
-
09:24
-
09:10
-
08:59
-
08:30
-
08:13
-
08:02
Партнерский контент