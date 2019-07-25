Джано: слова Черенкова стали для меня стимулом в жизни

Полузащитник «Спартака» Джано рассказал, каким ему запомнился Фёдор Черенков, который выступал за «Спартак» в период с 1978 по 1990 год, а также в 1991 и 1993 годах. В составе красно-белых трижды становился чемпионом СССР (в 1979, 1987 и 1989 годах) и один раз чемпионом России (в 1993 году).

«Очень умный, техничный. Как здорово он видел поле. Когда мне было 17 лет и я начинал играть в «Спартаке», его спросили, кто из нынешней команды похож на него. Он назвал моё имя, и это стало для меня стимулом в жизни», — сказал грузинский футболист в интервью клубному телевидению.



Сегодня, 25 июля, исполнилось 60 лет со дня рождения Черенкова. Футболисты и главный тренер «Спартака» Олег Кононов почтили память Черенкова на Троекуровском кладбище.