Виллиан близок к продлению контракта с «Челси», многие фанаты недовольны
Полузащитник «Челси» Виллиан близок к тому, чтобы продлить контракт с лондонским клубом ещё на два года, сообщает The Times. При этом многие болельщики синих в социальных сетях недовольны этой новостью, считая, что бразилец «не заслуживает новый контракт».
«Он абсолютно не заслуживает сделки на два года", — пишет один болельщик.
«Убей меня», — отреагировал другой поклонник «Челси».
В прошлом сезоне Виллиан сыграл на клубном уровне 56 матчей. На счету игрока 8 забитых мячей и 14 результативных передач. Контракт вингера с «Челси» рассчитан до лета 2020 года. Рыночная трансферная стоимость бразильца на сегодняшний день составляет € 40 млн. Ранее футболист выступал также за «Коринтианс», донецкий «Шахтёр» и «Анжи».
Виллиан отказался от перехода в китайский клуб и зарплаты € 13 млн в год
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