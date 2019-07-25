«Ювентус» отказал «Зениту» в трансфере Демирала

Защитник туринского «Ювентуса» Мерих Демирал, вероятно, останется в команде, несмотря на интерес со стороны сразу нескольких европейских клубов.
Как сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в «Твиттере», бьянконери оперативно отреагировали на предложение со стороны «Зенита», заявив сине-бело-голубым то же, что было ранее сказано другим потенциальным покупателям – игрок не продаётся.
Помимо «Зенита» в услугах Демирала также заинтересованы такие клубы, как «Атлетико», «Тоттенхэм Хотспур», «Милан», «Рома», «Фиорентина» и «Манчестер Юнайтед».
Первую половину прошлого сезона 21-летний футболист, которого «Ювентус» приобрёл у «Сассуоло», провёл на правах аренды в «Аланьяспоре», где сыграл 34 матча и отметился 3 мячами. После этого Демирал вернулся в «Сассуоло», за который провёл 14 встреч и забил 2 гола.
- 25 июля 2019
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