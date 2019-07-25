«Кристал Пэлас» выкупил Джордана Айю у «Суонси»

«Кристал Пэлас» на своём официальном сайте объявил о заключении соглашения с нападающим Джорданом Айю, права на которого до этого принадлежали «Суонси Сити».



27-летний футболист, выступавший за лондонский клуб в минувшем сезоне на правах аренды, присоединился к команде на постоянной основе, подписав контракт на три года. Сумма трансфера не разглашается.



Айю является воспитанником «Марселя», цвета которого защищал с 2009 по 2014 год. В дальнейшем форвард провёл один сезон в «Лорьяне», после чего перебрался в Англию, где сначала выступал за «Астон Виллу», а потом – за «Суонси». В сборную Ганы Джордан вызывается с 2010 года.



В минувшем сезоне Айю принял участие в 20 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 1 гол и 2 результативные передачи.