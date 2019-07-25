Новичок «Динамо» Н’Жье собирается учить русский язык

Новичок «Динамо» нападающий Клинтон Н’Жье, который перешёл из «Марселя», поделился впечатлениями от трансфера в московскую команду.
«В моей карьере начинается новый этап, и я рад, что он связан с московским «Динамо». Это известный и серьёзный клуб, который сейчас строит новую команду и ставит перед собой большие задачи. Я разговаривал с Уильямом Ванкёром, который выступал здесь, и он дал лучшие рекомендации относительно клуба и чемпионата. Здесь также играл Матьё Вальбуэна, и он всегда восторженно отзывался о «Динамо» во французских СМИ.
Я посмотрел несколько матчей российского чемпионата и понял, что здесь сильная лига, в которой команды играют с высокой плотностью обороны. Так что будет интересно. Я сложностей не боюсь и согласился на переход довольно быстро. Знаю, что в команде есть франкоговорящие игроки, Шарль Каборе и Самба Соу, что, конечно, поможет мне в адаптации. Но для меня важнее, чтобы мы все говорили на языке футбола. Я собираюсь учить русский, считаю, что обязан это делать как футболист, выступающий в России. Очень жду теперь выхода в составе «Динамо», — цитирует камерунца пресс-служба «Динамо».
- 25 июля 2019
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