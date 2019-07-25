Академия «Анжи» может получить помощь от республики и потерять имя

24 июля на совещании в министерстве по физической культуре и спорту Дагестана обсуждалось будущее академии «Анжи», которая лишилась прежних источников финансирования. Республиканские власти рассматривают вариант с оперативным выделением средств на зарплату тренерскому составу до конца года с намерением создать на базе академии новую футбольную школу, которая заработает 1 января.



На совещании в минспорте глава ведомства Магомед Магомедов сообщил о намерении республиканских властей помочь академии «Анжи». В ближайшей перспективе речь идёт о том, чтобы обеспечить выплату зарплаты её тренерам с августа до конца года.



Глава министерства сообщил, что с нового года планируется создать на базе академии «Анжи», то есть с её тренерами и игроками, новое юридическое лицо – футбольную школу. Она с высокой долей вероятности не сохранит имя «Анжи» в своём названии, но будет полностью финансироваться из республиканского бюджета, сообщает «Молодёжь Дагестана».