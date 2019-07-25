«Тоттенхэм» заключил контракт, который принесёт клубу около € 360 млн

«Тоттенхэм Хотспур» заключил новый спонсорский контракт с компанией AIA. Срок соглашения составляет восемь лет, в течение которых лондонский клуб заработает 320 млн (около € 360 млн). Компания AIA является титульным спонсором «шпор» с 2013 года.
Но новому контракту прибыль «Тоттенхэма» увеличилась — если ранее от компании AIA лондонцы получали £ 35 млн в год, то теперь £ 40 млн в год. Это сопоставимо с доходами «Арсенала», «Челси» и «Ливерпуля». Самый же крупный спонсорский контракт у «Манчестер Юнайтед» с компанией Chevrolet (£ 50 млн в год).
«Мы не думаем, что нам необходимо во что бы то ни стало потратить эти деньги. Мы будем усиливать свой состав по возможности. За последние годы мы реализовали два крупных проекта, а это в долгосрочной перспективе принесёт очень большую пользу клубу», — цитирует президента «Тоттенхэма» Даниэля Леви пресс-служба «шпор».
- 25 июля 2019
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