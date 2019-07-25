Байрамян объяснил свой жест после гола в ворота «Спартака»

Защитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал, как ему удалось забил гол «Спартаку» (2:2) во 2-м туре РПЛ, и объяснил свой жест после забитого мяча.
«Решение принял сразу. Когда Норманн сделал передачу, понимал, что мяч идёт ко мне. Соперников не было поблизости, хватало времени обработать мяч. В мыслях был только удар – других вариантов не было. Получилось очень даже неплохо.
Что означал мой жест? Я подсмотрел его у Кшиштофа Пёнтека из «Милана». Он перешёл зимой в этот клуб, и у него сразу пошла игра, начал забивать. Читал в интервью, что у него даже прозвище Стрелок. Думаю, это интересно, хорошо смотрится. И как раз пока я был в аренде в «Рубине», договорился с Павлом Могилевцем, что если удастся забить, то буду праздновать гол именно так. После мяча «Спартаку» сразу вспомнил обещание и решил повторить за Пёнтеком», — цитирует защитника пресс-служба клуба.
- 25 июля 2019
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