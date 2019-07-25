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«Сток Сити» ведёт с Кркичем переговоры о расторжении контракта

«Сток Сити» ведёт с Кркичем переговоры о расторжении контракта
Футбол / Англия 0

Нападающий «Сток Сити» Боян Кркич с большой вероятностью покинет клуб на правах свободного агента в ближайшее время.

Как сообщает журналист The Telegraph Джон Перси в своём «твиттере», в настоящий момент руководство «гончаров» ведёт с 28-летним футболистом переговоры о досрочном расторжении соглашения.

Кркич является воспитанником «Барселоны», за основную команду которой выступал с 2006 по 2011 год, после чего перебрался в «Рому». В дальнейшем форвард успел поиграть за «Милан» и «Аякс», а в 2014 году оказался в «Сток Сити». Из английского клуба Боян дважды уходил в аренду – в «Майнц» и «Алавес».

В минувшем сезоне Кркич принял участие в 21 матче английского Чемпионшипа, в которых записал на свой счёт 1 гол.

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