«Динамо» уступило «Уралу» в домашнем матче молодёжного первенства

Подошёл к концу матч 3-го тура молодёжного первенства России, в котором встречались «Динамо» и «Урал». Игра прошла на стадионе «Новогорск-Динамо» и завершилась со счётом 0:1.



Единственный гол в матче был забит во втором тайме. На 56-й минуте точным ударом отметился полузащитник команды из Екатеринбурга Сергей Кротов. До конца встречи бело-голубые так и не сумели спастись от поражения.



«Динамо», набрав всего 1 очко в трёх стартовых турах, занимает 13-е место в турнирной таблице молодёжного первенства. В свою очередь «Урал» (7) располагается на первой строчке, но может опуститься на несколько позиций после других матчей тура. С полной турнирной таблицей соревнования можно ознакомиться на «Чемпионате».