«Милан» презентовал выездную форму, в которой футболисты будут выступать в следующем сезоне. Техническим партнёром клуба является компания Puma. Основной цвет комплекта – белый, с чёрными и красными вставками на плечах.

«Милан» представил выездную форму на сезон-2019/20

Ещё в конце прошлого сезона «Милан» представил домашний комплект игровой формы на сезон-2019/20. Новая форма выполнена в стиле комплекта, в котором россонери выступали в сезоне-1968/69, когда во второй раз в своей истории выиграли Кубок европейских чемпионов (в 1992 году турнир переименовали в Лигу чемпионов), а также стали победителями Межконтинентального кубка (турнир существовал до 2004 года).

«Милан», набрав 62 очка, в прошлом сезоне финишировал на пятом месте в турнирной таблице итальянской Серии А.