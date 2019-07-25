Жемалетдинов: «Локо» будет биться в ЛЧ. ЦСКА вон с «Реалом» играл — две победы

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов рассказал о задачах команды на нынешний сезон, а также высказался об участии «железнодорожников» в предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов.
«Задача в чемпионате – только первое место. Нужно ставить высокие цели. У нас очень сильная команда, одна из сильнейших. Может, в том сезоне для первого места не хватило связей, взаимодействия. Думаю, сейчас всё наладится и будем бороться за чемпионство. А самое главное, конечно, – это показать себя в Лиге чемпионов.
Скорее всего, попадём в четвёртую корзину. Если сразу попадутся «Реал», «Ливерпуль» и «Интер», то будем биться. А что ещё делать? Ну да, «Реал», «Барселона», «Ювентус», «Ливерпуль»… ЦСКА вон тоже с «Реалом» играл – две победы, ничего такого. Не знаю, стал ли «Реал» сильнее после возвращения Зидана. Криш ушёл, и неизвестно, что там будет. Азар – очень хороший футболист, но никто не знает, как он себя проявит в «Реале». Так что будем работать, стараться и играть на победу», — сказал Жемалетдинов в ролике на канале «Локомотива» в YouTube.
- 25 июля 2019
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