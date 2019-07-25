Мартыновичу вручили памятный знак, символизирующий 200 матчей за «Краснодар»

«Краснодар» завершает подготовку к матчу 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Сегодня, 25 июля, команда провела на своей базе предпоследнюю тренировку цикла. Перед её началом капитану «быков» Александру Мартыновичу был вручен памятный знак, символизирующий 200 официальных матчей, которые футболист сыграл в составе клуба. Белорусский игрок выступает за «Краснодар» с 2010 года, когда выступала ещё рангом ниже.

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Завтра, 26 июля, на «Четуке» пройдёт предыгровое занятие. Матч 3-го тура РПЛ «Краснодара» с «Сочи» состоится 27 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.