Мартыновичу вручили памятный знак, символизирующий 200 матчей за «Краснодар»
«Краснодар» завершает подготовку к матчу 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Сегодня, 25 июля, команда провела на своей базе предпоследнюю тренировку цикла. Перед её началом капитану «быков» Александру Мартыновичу был вручен памятный знак, символизирующий 200 официальных матчей, которые футболист сыграл в составе клуба. Белорусский игрок выступает за «Краснодар» с 2010 года, когда выступала ещё рангом ниже.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в YouTube-канале «Краснодара».
Завтра, 26 июля, на «Четуке» пройдёт предыгровое занятие. Матч 3-го тура РПЛ «Краснодара» с «Сочи» состоится 27 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
Мартынович: был счастлив провести 200-й матч за «Краснодар», это мой дом
- 25 июля 2019
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