«Александрия», которой запретили играть дома в ЛЕ, выбрала место проведения игр

Бронзовый призёр прошлого сезона украинской Премьер-лиги «Александрия» будет играть домашние матчи Лиги Европы во Львове. Об этом сообщил президент клуба Сергей Кузьменко.



«Старались проводить матчи как можно ближе к „Александрии“. Прорабатывали варианты с Днепром, Полтавой, Кривым Рогом. Однако позитивных сигналов по УЕФА, что варианты с этими городами уместны, не было. Поэтому выбрали самый украинский город Львов, где «Александрия» будет демонстрировать Европе возможности украинского футбола», — цитирует Кузьменко телеканал «Футбол 1».



Напомним, ранее клуб получил отказ относительно проведения домашних матчей Лиги Европы-2019/20 в Александрии в связи с тем, что в городе отсутствует необходимая инфраструктура.



Украинскому клубу запретили играть домашние матчи Лиги Европы на своём стадионе