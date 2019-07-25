«Арсенал» объявил о переходе Себальоса из «Реала»

Лондонский «Арсенал» на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника мадридского «Реала» Даниеля Себальоса.
22-летний испанский футболист присоединился к «канонирам» на правах аренды, рассчитанной на один сезон.
«Мы в восторге, что Дани присоединился к нам. Он талантливый креативный футболист с великолепными техническими навыками», — сказал главный тренер команды Унаи Эмери.
Себальос перешёл в «Реал» летом 2017 года из «Бетиса». Сумма трансфера составила € 16,5 млн. В минувшем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 23 матчах испанского национального чемпионата (13 — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей и получил три жёлтые карточки. Контракт полузащитника с «Королевским клубом» рассчитан до лета 2023 года.
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