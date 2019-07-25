Трансфер хавбека ПСВ Перейро в «Спартак» сорвался

Полузащитник ПСВ Гастон Перейро не перейдёт в «Спартак», сообщает De Telegraaf.
По информации источника, красно-белые были готовы заплатить за 24-летнего хавбека € 15 млн, которые хотел получить за игрока вице-чемпион Нидерландов. Эту же сумму за уругвайца было готово заплатить и московское «Динамо». Однако агент полузащитника Пако Касаль сообщил ПСВ, что его клиент определённо не уедет в Россию. Теперь Перейро намерен рассмотреть потенциальные предложения от других клубов.
Ранее сообщалось, что «Спартак» достиг договорённости по трансферу Перейро. Однако позже появилась информация, что сделка может сорваться из-за высоких финансовых требований агента футболиста. За переход своего клиента Касаль хотел получить от «Спартака» бонус в размере € 3 млн.
- 25 июля 2019
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