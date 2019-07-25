Медведев: хотим, чтобы Заболотный выбрал лучший вариант продолжения карьеры

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о ситуации нападающего команды Антона Заболотного, который может перейти в «Сочи».

«Заболотный сейчас на контракте с «Зенитом». По нему остаётся предложение от «Сочи», которое ещё в силе, но сколько оно ещё будет в силе, я не знаю. Я с Антоном ещё не разговаривал, может, поговорю на следующей игре. Он же следит за выступлениями своих коллег по команде, которые сейчас играют в «Сочи».

Все, кто ушёл в сочинский клуб, в восторге от города, условий, питания, климата. Сочи — наш олимпийский центр, с прекрасной инфраструктурой. Клуб «Сочи» настроен очень серьёзно. Это видно по тому, как они играют, как всё организовано. У Заболотного же есть телефоны Новосельцева, Полоза, Набиуллина. Он может позвонить им и посоветоваться.

Мы к Антону очень хорошо относимся и хотим, чтобы он выбрал лучший вариант продолжения карьеры для себя», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.