Аленья: «Барселона» пообещала де Йонгу мой игровой номер, не сообщив об этом мне

Полузащитник «Барселоны» Карлос Аленья остался недоволен действиями клуба, который отдал его игровой номер новичку команды Френки де Йонгу.

«Передача де Йонгу 21-го игрового номера была чем-то личным между ним и мной. Я был бы рад, если бы руководство связалось сначала со мной, потому что оно пообещало де Йонгу этот номер, не сообщив об этом мне. Это оставило плохое послевкусие, это был не очень хороший поступок. Я всегда хорошо вёл себя в отношении с клубом», — приводит слова Аленьи Goal.com (EN).

21-летний Аленья является воспитанником «Барселоны». В первую команду сине-гранатовых он был переведён в конце прошлого года. Всего в составе «Барсы» он сыграл 34 матча. На его счету 3 забитых мяча.

Де Йонг перешёл в «Барселону» этим летом из «Аякса» за € 75 млн.