«Арсенал» — «Нефтчи»: составы команд на 1-й матч 2-го квалификационного этапа ЛЕ

«Арсенал» и «Нефтчи» назвали составы на первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

«Арсенал»: Левашов, Беляев, Григалава, Комбаров, Ткачёв, Чаушич, Альварес, Лесовой, Горбатенко, Банда, Тудорие.



«Нефтчи»: С. Агаев, Кривоцюк, Станкович, Махмудов, Дарио Федерико, Р. Алиев, Петров, Булудов, Жозеф-Монроз, Кане, Мустивар.

Матч состоится на стадионе «Арсенал» в Туле. Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Албании во главе с Энеа Йорги. Ассистенты рефери — Ридигер Чокай и Илир Тартари. Резервный судья — Клайди Кола. Начало игры — в 20:00 мск.



Напомним, в предыдущем раунде турнира «Нефтчи» по сумме двух встреч обыграл молдавскую «Сперанцу» (3:0, 6:0). В следующем раунде Лиги Европы победитель этой пары сыграет с «Бней Иегуда» (Израиль).