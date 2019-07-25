«Арсенал» — «Нефтчи»: составы команд на 1-й матч 2-го квалификационного этапа ЛЕ

«Арсенал» и «Нефтчи» назвали составы на первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
«Арсенал»: Левашов, Беляев, Григалава, Комбаров, Ткачёв, Чаушич, Альварес, Лесовой, Горбатенко, Банда, Тудорие.
«Нефтчи»: С. Агаев, Кривоцюк, Станкович, Махмудов, Дарио Федерико, Р. Алиев, Петров, Булудов, Жозеф-Монроз, Кане, Мустивар.
Матч состоится на стадионе «Арсенал» в Туле. Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Албании во главе с Энеа Йорги. Ассистенты рефери — Ридигер Чокай и Илир Тартари. Резервный судья — Клайди Кола. Начало игры — в 20:00 мск.
Напомним, в предыдущем раунде турнира «Нефтчи» по сумме двух встреч обыграл молдавскую «Сперанцу» (3:0, 6:0). В следующем раунде Лиги Европы победитель этой пары сыграет с «Бней Иегуда» (Израиль).
- 25 июля 2019
-
19:57
-
19:54
-
19:34
-
19:31
-
19:14
-
19:10
-
18:49
-
18:45
-
18:43
-
18:31
-
18:12
-
18:12
-
17:59
-
17:53
-
17:43
-
17:37
-
17:21
-
17:16
-
17:09
-
17:00
-
16:52
-
16:50
-
16:47
-
16:27
-
16:26
-
16:11
-
16:08
-
15:57
-
15:51
-
15:46
-
15:41
-
15:23
-
15:04
-
14:58
-
14:48