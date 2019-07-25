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Сын Хенрика Ларссона Йордан близок к переходу в российский клуб

Сын Хенрика Ларссона Йордан близок к переходу в российский клуб
Футбол / РПЛ 0

Йордан Ларссон, сын бывшего форварда «Барселоны» Хенрика Ларссона, нападающий «Норрчёпинга», близок к переходу в российский клуб, сообщает Expressen.

22-летний нападающий не примет участия в сегодняшнем матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Лиепая». Согласно данным источника, «Норрчёпинг» ведет переговоры с российским клубом о продаже футболиста. Эту информацию подтвердил один из руководителей шведского клуба Петер Хан.

«Это правда, что он близок к трансферу. Он не сыграет сегодня вечером», — сказал Хан.

В текущем розыгрыше чемпионата Швеции Йордан Ларссон возглавляет гонку бомбардиров с 11 забитыми мячами в 16 играх. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 0,8 млн. Контракт форварда с клубом рассчитан до конца 2020 года.

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