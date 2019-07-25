Себальос сказал, что перешёл в «Арсенал» из-за Эмери

Полузащитник Даниель Себальос сказал, что главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери стал ключевым фактором при выборе нового клуба. 22-летний испанец перешёл в стан «канониров» на правах аренды из мадридского «Реала».
«Я уверен в Эмери, что очень для меня важно. Понимаю всю ответственность. Был чрезвычайно горд, когда решил перейти в «Арсенал». Тренер стал поворотным моментом. Унаи — испанский тренер, и он хорошо знает меня по выступлениям за другие клубы. Очень рад, что могу помочь «Арсеналу» в достижении поставленных целей», — приводит слова Себальоса пресс-служба лондонцев.
Даниель является игроком «Реала» с лета 2017 года. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 23 матчах испанского национального чемпионата (13 — в основном составе). В его активе 3 мяча.
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