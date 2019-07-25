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Гендиректор «Спартака» подписался на страницу сына Хенрика Ларссона

Гендиректор «Спартака» подписался на страницу сына Хенрика Ларссона
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн подписался в «Инстаграме» на Йордана Ларссона — сына бывшего форварда «Барселоны» Хенрика Ларссона и форварда «Норрчёпинга».

Ранее сообщалось, что Йордан Ларссон не сыграет в сегодняшнем матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Лиепая», так как он близок к переходу в российский клуб. При этом шведский журналист Даниель Кристофферсон в своём «твиттере» сообщил, что ранее «Спартак» проявлял огромный интерес к 22-летнему нападающему «Норрчёпинга».

В текущем розыгрыше чемпионата Швеции Йордан Ларссон возглавляет гонку бомбардиров с 11 забитыми мячами в 16 играх. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 0,8 млн. Контракт форварда с клубом рассчитан до конца 2020 года.

Сын Хенрика Ларссона Йордан близок к переходу в российский клуб
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