Лондонский «Арсенал» приобрёл у «Сент-Этьена» за € 30 млн Салиба
Лондонский «Арсенал» объявил о приобретении центрального защитника «Сент-Этьена» Вильяма Салиба. По информации The Telegraph, за 18-летнего француза «канониры» заплатили £ 27 млн (€ 30,16 млн).
Салиба присоединится к «Арсеналу» летом 2020 года. Предстоящий сезон защитник проведёт в «Сент-Этьене» на правах аренды.
Вильям является воспитанником «Сент-Этьена». За основную команду зелёных игрок начал выступать в 2018 году. В сезоне-2018/19 Салиба помог клубу в 19 матчах во всех турнирах.
В минувшей кампании «Арсенал», набрав 70 очков, занял пятое место в турнирной таблице английской Премьер-Лиги (21 победа, 7 ничьих, 10 поражений). Лондонцы также дошли до финала Лиги Европы, где со счётом 1:4 проиграли «Челси».
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