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«Зенит» интересуется Найнгголаном, клуб готов платить бельгийцу € 4,5 млн в год

«Зенит» интересуется Найнгголаном, клуб готов платить бельгийцу € 4,5 млн в год
Футбол / РПЛ 0

«Зенит» заинтересован в подписании полузащитника «Интера» Раджи Найнгголана, сообщает FC Inter News.

По информации источника, сине-бело-голубые готовы удовлетворить запросы 31-летнего хавбека по зарплате в размере € 4,5 млн в год без учёта бонусов. Нерадзурри также готовы отпустить бельгийца. Однако сам футболист предпочитает вернуться в «Кальяри», за который он выступал в период с 2010 по 2014 год. Но препятствием для возвращения игрока на Сардинию, откуда родом его жена Клавдия, у которой ранее был диагностирован рак, является оклад. «Кальяри» готов взять Найнгголана в аренду и платить ему € 1,5 млн в год, остальную часть зарплаты клуб хотел бы возложить на «Интер». Однако такой вариант не устраивает нерадзурри.

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