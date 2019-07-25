Бывший игрок сборной Англии Бент объявил о завершении карьеры

Нападающий Даррен Бент объявил о завершении карьеры профессионального футболиста в возрасте 35 лет, сообщает Sky Sports.

Бент был без клуба после того, как покинул «Дерби Каунти» по завершении сезона-2017/18. За 18 лет форвард забил 216 мячей в 568 матчах во всех турнирах.

Даррен начал карьеру в «Ипсвич Таун» в 2001 году, после чего выступал за «Чарльтон Атлетик», «Тоттенхэм Хотспур», «Сандерленд», «Астон Виллу», «Фулхэм», «Брайтон энд Хоув Альбион», «Дерби Каунти» и «Бертон Альбион».

Национальную команду Англии Бент представлял с 2006 по 2011 год. В его активе 4 гола в 13 играх.

В сезоне-2007/08 Даррен стал победителем Кубка английской лиги в составе «Тоттенхэма». Нападающий был признан лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам августа 2005 года.