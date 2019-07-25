Трансферы «МЮ», «Челси» и «Сити» — в новом «Футбольном Альбионе»

Подготовка к новому сезону английской Премьер-лиги скоро выйдет на финишную прямую. Ведущий шоу «Футбольный Альбион» Васант Балан и обозреватели «Чемпионата» Гриша Телингатер и Кирилл Хаит анализируют предсезонную комплектацию команд из топ-6. Первая программа посвящена случившимся и возможным трансферам «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Манчестер Сити». Почему Санчес, Фред и Лукаку должны покинуть «МЮ», а Погба остаться? Что делать «Челси» в период трансферного бана? «Сити» уже усилил позицию на фланге Зинченко и Менди, но ждать ли топ-трансферов?
«Футбольный Альбион» не просто рассказывает об АПЛ, но и показывает самые яркие моменты прошлых лет. В новом сезоне программа будет обозревать каждый тур английской Премьер-лиги. Уже сейчас на канале «PRO Английский футбол» мы вспомнили главные открытия и провалы, тренерские противостояния, голы и итоги прошедшего сезона. Ввиду географических ограничений ролики доступны только на территории РФ.
«Чемпионат» и официальный вещатель английской Премьер-лиги в России Okko Спорт запустили футбольно-развлекательное шоу, посвящённое АПЛ. Производством и продюсированием контента занимаются авторы популярного футбольного канала в YouTube «МЯЧ Production».
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