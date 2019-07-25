Видео: перформанс на историческом матче Лиги Европы в Туле
Болельщики «Арсенала» устроили перформанс перед дебютной игрой своей команды в Лиге Европы.
Соперником команды из Тулы по второму квалификационному раунду турнира является азербайджанский «Нефтчи». Первую игру команды проводят в России.
Обслуживает встречу бригада арбитров из Албании во главе с Энеа Йорги. Ассистенты рефери — Ридигер Чокай и Илир Тартари. Резервный судья — Клайди Кола.
Напомним, в предыдущем раунде турнира «Нефтчи» по сумме двух встреч обыграл молдавскую «Сперанцу» (3:0, 6:0). В следующем раунде Лиги Европы победитель этой пары сыграет с «Бней Иегуда» (Израиль).
По итогам прошлого сезона «Арсенал» занял шестое место в Российской Премьер-Лиге, что дало команде возможность дебютировать в Лиге Европы.
«Арсенал» – «Нефтчи»: прогноз Валерия Непомнящего на матч Лиги Европы
- 25 июля 2019
-
21:30
-
21:18
-
21:07
-
20:51
-
20:47
-
20:40
-
20:18
-
20:17
-
19:57
-
19:54
-
19:34
-
19:31
-
19:14
-
19:10
-
18:49
-
18:45
-
18:43
-
18:31
-
18:12
-
18:12
-
17:59
-
17:53
-
17:43
-
17:37
-
17:21
-
17:16
-
17:09
-
17:00
-
16:52
-
16:50
-
16:47
-
16:27
-
16:26
-
16:11
-
16:08
Партнерский контент