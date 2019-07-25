Видео: перформанс на историческом матче Лиги Европы в Туле

Болельщики «Арсенала» устроили перформанс перед дебютной игрой своей команды в Лиге Европы.

Соперником команды из Тулы по второму квалификационному раунду турнира является азербайджанский «Нефтчи». Первую игру команды проводят в России.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Албании во главе с Энеа Йорги. Ассистенты рефери — Ридигер Чокай и Илир Тартари. Резервный судья — Клайди Кола.

Напомним, в предыдущем раунде турнира «Нефтчи» по сумме двух встреч обыграл молдавскую «Сперанцу» (3:0, 6:0). В следующем раунде Лиги Европы победитель этой пары сыграет с «Бней Иегуда» (Израиль).

По итогам прошлого сезона «Арсенал» занял шестое место в Российской Премьер-Лиге, что дало команде возможность дебютировать в Лиге Европы.