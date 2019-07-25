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«Рубин» подписал контракт с бывшим игроком «Локомотива» Кипиани

«Рубин» подписал контракт с бывшим игроком «Локомотива» Кипиани
Футбол / РПЛ 0

Казанский «Рубин» на официальном сайте объявил о заключении соглашения с нападающим Николаем Кипиани. Договор между клубом и 22-летним россиянином рассчитан на один сезон.

Кипиани является воспитанником «Локомотива». Форвард выступал также за три кипрских клуба («Этникос», «Омония», «Эрмис») и грузинский «Рустави».

«Рубин», набрав 4 очка, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В первых двух турах нынешнего сезона казанская команда на выезде сыграла вничью с «Локомотивом» (1:1) и одержала победу в матче с «Динамо» (1:0).

В следующей игре в чемпионате России «Рубин» дома встретится с грозненским «Ахматом». Матч состоится в Казани на стадионе «Центральный» 29 июля и начнётся в 20:00 мск.

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