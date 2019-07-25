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ЦСКА близок к покупке форварда сборной Алжира Найджи за € 2 млн

ЦСКА близок к покупке форварда сборной Алжира Найджи за € 2 млн
Футбол / РПЛ 0

Форвард «Параду» Закария Найджи близок к переходу в московский ЦСКА, утверждает Algerie.Football.

Согласно информации источника, «армейцы» предложили за 24-летнего нападающего € 2 млн. В ближайшее время алжирец рассчитывает присоединиться к московскому клубу.

В минувшем сезоне на клубном уровне Найджи сыграл 33 матча. На его счету 21 забитый мяч и 7 результативных передач. С 20 забитыми мячами в 30 играх он стал лучшим бомбардиром чемпионата Алжира. Он помог команде занять третье место в первенстве страны. В составе сборной Алжира футболист сыграл 1 матч.

ЦСКА в минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги занял четвёртое место. Команда получила право стартовать в Лиге Европы. В новом сезоне «армейцы» уступили «Крыльям Советов» (0:2) и выиграли у «Оренбурга» (2:1).

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