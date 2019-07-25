Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Боруссия» Д ведёт переговоры с «Барселоной» о трансфере Малкома

«Боруссия» Д ведёт переговоры с «Барселоной» о трансфере Малкома
Футбол / Испания 0

Дортмундская «Боруссия» заинтересована в приобретении правого вингера каталонской «Барселоны» Малкома. Руководство немецкого клуба уже начало переговоры с сине-гранатовыми о трансфере 22-летнего бразильца, сообщает Goal.

В контракте Малкома с «Барселоной» прописана сумма отступных, которая составляет € 180 млн, но действующие чемпионы испанской Примеры согласятся отпустить игрока за € 42 млн, что на € 1 млн больше, чем они заплатили за него «Бордо» летом 2018 года.

В сезоне-2018/19 Малком забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи в 24 матчах во всех турнирах.

Напомним, «Боруссия» завершила минувшую кампанию на втором месте в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, уступив всего два очка мюнхенской «Баварии».

«Барселона» предложила «ПСЖ» за Неймара € 100 млн и двоих игроков на выбор
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент