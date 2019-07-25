Гол Комличенко принёс «Младе Болеслав» ничью в матче Лиги Европы с «Ордабасы»
В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы чешская «Млада Болеслав» принимала казахстанский клуб «Ордабасы». Встреча прошла в Младе Болеслав на стадионе «Местски» и завершилась со счётом 1:1.
Автором первого мяча стал полузащитник «Ордабасы» Мирзад Механович, отличившийся на 21-й минуте. Перед свистком на перерыв российский нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко сравнял счёт.
Ответную игру «Млада Болеслав» и «Ордабасы» проведут в Шымкенте на стадионе имени Кажымукана Mунайтпасова 1 августа, начало — в 17:00 мск.
Комличенко является воспитанником «Краснодара». В «Младу Болеслав» 24-летний форвард перешёл в 2017 году. В минувшем сезоне Николай стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии.
Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
25 июля 2019, четверг. 20:00 МСК
Млада Болеслав
Болеслав, Чехия
1 : 1
Ордабасы
Шымкент, Казахстан
0:1 – Механович – 21, 1:1 – Комличенко – 45+2
Российские легионеры в Европе. Что нового у Черышева и других?
Васютин, Жиров и Комличенко могут сменить клубы, а Лодыгин и Нойштедтер точно не останутся там, где завершали сезон.
- 25 июля 2019
-
23:01
-
22:44
-
22:32
-
22:30
-
22:23
-
22:06
-
21:51
-
21:47
-
21:37
-
21:30
-
21:18
-
21:07
-
20:51
-
20:47
-
20:40
-
20:18
-
20:17
-
19:57
-
19:54
-
19:34
-
19:31
-
19:14
-
19:10
-
18:49
-
18:45
-
18:43
-
18:31
-
18:12
-
18:12
-
17:59
-
17:53
-
17:43
-
17:37
-
17:21
-
17:16
Партнерский контент