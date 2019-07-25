Гол Комличенко принёс «Младе Болеслав» ничью в матче Лиги Европы с «Ордабасы»

В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы чешская «Млада Болеслав» принимала казахстанский клуб «Ордабасы». Встреча прошла в Младе Болеслав на стадионе «Местски» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого мяча стал полузащитник «Ордабасы» Мирзад Механович, отличившийся на 21-й минуте. Перед свистком на перерыв российский нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко сравнял счёт.

Ответную игру «Млада Болеслав» и «Ордабасы» проведут в Шымкенте на стадионе имени Кажымукана Mунайтпасова 1 августа, начало — в 17:00 мск.

Комличенко является воспитанником «Краснодара». В «Младу Болеслав» 24-летний форвард перешёл в 2017 году. В минувшем сезоне Николай стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии.