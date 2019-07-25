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Гол Комличенко принёс «Младе Болеслав» ничью в матче Лиги Европы с «Ордабасы»

Гол Комличенко принёс «Младе Болеслав» ничью в матче Лиги Европы с «Ордабасы»
Футбол / Лига Европы 0

В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы чешская «Млада Болеслав» принимала казахстанский клуб «Ордабасы». Встреча прошла в Младе Болеслав на стадионе «Местски» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого мяча стал полузащитник «Ордабасы» Мирзад Механович, отличившийся на 21-й минуте. Перед свистком на перерыв российский нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко сравнял счёт.

Ответную игру «Млада Болеслав» и «Ордабасы» проведут в Шымкенте на стадионе имени Кажымукана Mунайтпасова 1 августа, начало — в 17:00 мск.

Комличенко является воспитанником «Краснодара». В «Младу Болеслав» 24-летний форвард перешёл в 2017 году. В минувшем сезоне Николай стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии.

Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
25 июля 2019, четверг. 20:00 МСК
Млада Болеслав
Болеслав, Чехия
1 : 1
Ордабасы
Шымкент, Казахстан
0:1 – Механович – 21, 1:1 – Комличенко – 45+2
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