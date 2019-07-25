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Солигорский «Шахтёр» Ташуева обыграл «Эсбьерг», «Шериф» — «Партизани»

Солигорский «Шахтёр» Ташуева обыграл «Эсбьерг», «Шериф» — «Партизани»
Футбол / Лига Европы 0

В первых матчах второго квалификационного раунда Лиги Европы солигорский «Шахтёр» дома обыграл датский «Эсбьерг» (2:0), а молдавский «Шериф» в гостях оказался сильнее албанской команды «Партизани» (1:0).

Победу «Шахтёру», который возглавляет российский специалист Сергей Ташуев, принесли результативные удары форварда Элиса Бакая и защитника Павла Рыбака. Исход игры в Тиране решил единственный гол в исполнении нападающего Робера Тамбе.

Из других результатов выделим победу тбилисского «Динамо» над азербайджанской «Габалой» (2:0), ничью грузинской «Чихуры» с шотландским «Абердином» (1:1), поражения эстонской «Флоры» от «Айнтрахта» из Франкфурта-на-Майне (1:2) и армянского «Алашкерта» от румынской «Стяуа» (0:3).

Ответные игры команды сыграют через неделю — 1 августа.

Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
25 июля 2019, четверг. 20:00 МСК
Шахтёр С
Солигорск, Беларусь
2 : 0
Эсбьерг
Эсбьерг, Дания
1:0 – Бакай – 5, 2:0 – Рыбак – 55
Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
25 июля 2019, четверг. 18:30 МСК
Партизани
Тирана, Албания
0 : 1
Шериф
Тирасполь, Молдавия
0:1 – Тамбе – 24
Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
25 июля 2019, четверг. 18:00 МСК
Габала
Габала, Азербайджан
0 : 2
Динамо Тб
Тбилиси, Грузия
0:1 – Куталия – 41, 0:2 – Даффе – 87
Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
25 июля 2019, четверг. 19:45 МСК
Чихура
Сачхере, Грузия
1 : 1
Абердин
Абердин, Шотландия
1:0 – Корипадзе – 41 (пен), 1:1 – Косгроу – 68 (пен)
Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
25 июля 2019, четверг. 20:00 МСК
Флора
Таллин, Эстония
1 : 2
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
0:1 – Торро – 24, 1:1 – Айнсалу – 34, 1:2 – Йовелич – 71
Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
25 июля 2019, четверг. 20:00 МСК
Алашкерт
Мартуни, Армения
0 : 3
Стяуа
Бухарест, Румыния
0:1 – Тэнасе – 60, 0:2 – Кристя – 68, 0:3 – Коман – 82
«Арсенал» уступил «Нефтчи» в 1-м матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы
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