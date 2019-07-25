Солигорский «Шахтёр» Ташуева обыграл «Эсбьерг», «Шериф» — «Партизани»

В первых матчах второго квалификационного раунда Лиги Европы солигорский «Шахтёр» дома обыграл датский «Эсбьерг» (2:0), а молдавский «Шериф» в гостях оказался сильнее албанской команды «Партизани» (1:0).

Победу «Шахтёру», который возглавляет российский специалист Сергей Ташуев, принесли результативные удары форварда Элиса Бакая и защитника Павла Рыбака. Исход игры в Тиране решил единственный гол в исполнении нападающего Робера Тамбе.

Из других результатов выделим победу тбилисского «Динамо» над азербайджанской «Габалой» (2:0), ничью грузинской «Чихуры» с шотландским «Абердином» (1:1), поражения эстонской «Флоры» от «Айнтрахта» из Франкфурта-на-Майне (1:2) и армянского «Алашкерта» от румынской «Стяуа» (0:3).

Ответные игры команды сыграют через неделю — 1 августа.