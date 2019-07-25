Лесовой: шансы остаются, один гол забиваем, и всё меняется

Полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Лесовой прокомментировал поражение азербайджанскому «Нефтчи» (0:1) в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.

«Вроде все настраивались, готовились, долго ждали матча. Это был праздник для всего города и команды. Завтра встретимся, поговорим с тренером, есть второй матч, надо исправлять ошибки. Шансы остаются, один гол забиваем, и всё меняется», — передаёт слова Лесового корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Ответный матч команды сыграют 1 августа.



Напомним, в предыдущем раунде турнира «Нефтчи» по сумме двух встреч обыграл молдавскую «Сперанцу» (3:0, 6:0). В следующем раунде Лиги Европы победитель этой пары сыграет с «Бней Иегуда» (Израиль).